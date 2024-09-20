Обыкновенная «бадяга», которую лучше не пробовать вообще: в Роскачестве назвали худшие марки пива Ольга Вайленко14 сентября Роскачество опубликовало результаты своего нового исследования пивных напитков, которые вызвали настоящий резонанс среди потребителей.
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