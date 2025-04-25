Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +20°, пасмурно• Севастополь: +16°, дождь• Ялта: +16°, дождь• Алушта: +18°, дождь• Евпатория: +19°, облачно• Саки: +20°, дождь• Бахчисарай: +20°, дождь• Джанкой: +21°, облачно• Судак: +17°, дождь• Феодосия: +17°, дождь• Ке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии