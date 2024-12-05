В Грузии начались массовые задержания лидеров оппозиции. Как ранее сообщили в МВД республики, уже семь человек проходят по статьям за организацию и руководство групповым насилием и за создание незаконного формирования.
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