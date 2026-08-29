Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 17-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве женщины, сопряжённом с разбоем.
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Путинские стратегические партнеры по разбойным делам завезенные продажной властью в Россию. Такое вот изувеское стратегическое партнерство, надеюсь оно не перелезет кремлевскую стену, но в тоже время по стране гуляет свободно.
Нужна! Очень нужна смертная казнь! Хватит беречь эту агрессивную мразь, завезенную в Россию затулиными и подобными депутатами, у которых ума не хватило просчитать последствия этого завоза среднеазиатов из кишлаков со средневековыми нормами жизни!
Ну,что продолжаем завоз " ценных специплистов"????????