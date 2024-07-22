Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

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Комментарии
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Алексей Тан
Всё идёт к тому! : &quot;Не хотите нам служить, не принимаете нас!, ...Так пусть Вам будет ...ещё ХУЖЕ!!!&quot;.... и Красная корова, американский ШЕКЕЛЬ (доллар)... будет зарезан (принесена в жертву).... а Сорос в купе с &quot;Президеншей США... это сделать могут).
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