Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

Алексей Тан

Всё идёт к тому! : "Не хотите нам служить, не принимаете нас!, ...Так пусть Вам будет ...ещё ХУЖЕ!!!".... и Красная корова, американский ШЕКЕЛЬ (доллар)... будет зарезан (принесена в жертву).... а Сорос в купе с "Президеншей США... это сделать могут).