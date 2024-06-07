Объявлен старт конкурса «Готовим всей семьей»

Общественная палата Ямала начала прием заявок на участие в конкурсе «Готовим всей семьей». Это мероприятие направлено на поддержку традиций семейного творчества и укрепление связей между детьми и родителями через общие интересы и увлечения.
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