Спрос на «Москвичи» резко обострился из-за стабильных цен

Портал 74.ru сообщает о причинах роста спроса на автомобили марки «Москвич» в конце года. В прошлом месяце российская компания реализовала около 3 тысяч автомобилей, а за 11 месяцев общие продажи составили более 20 тысяч машин.
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