Владимир Путин выступил на Главном военно-морском параде

Глава государства произнес речь по случаю празднования Дня ВМФ на Адмиралтейской набережной Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем ВМФ, подчеркнув гордость за Россию как за морскую державу.
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