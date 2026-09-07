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Регионы России

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«Яндекс» опроверг слухи о неограниченном доступе «Алисы AI» к пользовательским данным

«Яндекс» опроверг слухи о неограниченном доступе «Алисы AI» к пользовательским данным

Руководитель группы безопасности «Алисы AI» и автономного транспорта «Яндекса» Борис Рютин опроверг информацию о получении голосовым помощником полного и бесконтрольного доступа к банковским приложениям и персональным данным российских пользователей.

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