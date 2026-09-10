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Спорт и диета

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Мочекаменная болезнь у кошек: как вовремя заметить угрозу и защитить питомца

Мочекаменная болезнь у кошек: как вовремя заметить угрозу и защитить питомца

Когда в доме появляется кошка, мы редко задумываемся о том, насколько хрупким может быть её здоровье.

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