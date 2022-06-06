"Умный" сервис научит приморские школы экономить на коммунальных услугах

Новый "умный" сервис внедрили в Приморском крае. Предусмотренная в рамках проекта "Цифровое Приморье" диспетчеризация потребляемых коммунальных ресурсов позволит учебным учреждениям правильно планировать и расходовать энергоресурсы и в результате экономить свой бюджет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.