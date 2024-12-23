Терапевт Баранова: постоянную усталость победят йога и режим сна

Как справится с ощущением постоянной усталости, раскрыла терапевт Ирина Баранова.Терапевт Ирина Баранова в своем Telegram-канале делится полезными советами о том, как вернуть себе силы и улучшить самочувствие.
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