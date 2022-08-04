Александр КОЖЕВНИКОВ: КХЛ нужны канадцы. Придурки в Европе, а главный из них – бывший вратарь, ему шайбой по голове часто попадало

Двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников прошелся по бывшему голкиперу сборной Чехии Доминику Гашеку, которого в последнее время просто захлестнула русофобия, а ведь когда-то он заканчивал свою игроцкую карьеру в московском «Спартаке».