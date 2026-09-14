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Культурология.рф

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История и археология: Какую роль жена Эйнштейна сыграла в его открытиях, хотя казалось просто тенью мужа: Почему на годы впала в депрессию Милева Марич

История и археология: Какую роль жена Эйнштейна сыграла в его открытиях, хотя казалось просто тенью мужа: Почему на годы впала в депрессию Милева Марич

Жизнь этой скромной и талантливой женщины, ставшей супругой молодого физика Альберта Эйнштейна, родившей ему троих детей и пожертвовавшей своей собственной карьерой ради семьи, остается окутанной тайной.

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