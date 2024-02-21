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Fox: Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Fox: Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Комментируя «противостояние» европейских союзников США по НАТО и России, экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию «военной машиной», которая смогла победить Наполеона и Адольфа Гитлера.

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