Fox: Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Комментируя «противостояние» европейских союзников США по НАТО и России, экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию «военной машиной», которая смогла победить Наполеона и Адольфа Гитлера.
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