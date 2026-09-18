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Царьград

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Hromadske: Верховная рада 18 сентября отменила заседание

Hromadske: Верховная рада 18 сентября отменила заседание

Заседание Верховной рады Украины 18 сентября отменено. На согласительном совете под руководством Александра Корниенко принято решение перенести сессию из-за отъезда депутатов на Карпатский форум и участие в мероприятии в Буковель.

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