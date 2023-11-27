Нервные все стали какие-то. Недавно решила почитать одну тему, она называлась «неадекватные запросы женщин на сайтах знакомств».
Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?
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ч
чвсатпкьл
Нимфомания или нарциссизм, а не принцессизм.
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13 час.
Homo Sapiens
что поделать, мы, мужики, с Марса, вы, девчули -- с Венеры.... Войну полов никто не отменял!
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10 час.
Евгений Семененко
Некоторым - "людишкам-авторам" подобных статеек заняться в жизни, видимо, больше нечем, вот и пытаются скрасить свои серые будни псевдо-степенью лживого показушного "превосходства" над другими
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2 час.
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