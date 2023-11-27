Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Семененко
    Некоторым - "людишкам-авторам" подобных статеек заняться в жизни, видимо, больше нечем, вот и пытаются с...Я одного не пойму...
  • Homo Sapiens
    что поделать, мы, мужики, с Марса, вы, девчули -- с Венеры.... Войну полов никто не отменял!Я одного не пойму...
  • чвсатпкьл
    Нимфомания или нарциссизм, а не принцессизм.Я одного не пойму...

Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?

Я одного не пойму: чего ждут эти "принцессы"?

Нервные все стали какие-то. Недавно решила почитать одну тему, она называлась «неадекватные запросы женщин на сайтах знакомств».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
Нимфомания или нарциссизм, а не принцессизм.
Ответить
13 час.
Homo Sapiens
что поделать, мы, мужики, с Марса, вы, девчули -- с Венеры.... Войну полов никто не отменял!
Ответить
10 час.
Евгений Семененко
Некоторым - &quot;людишкам-авторам&quot; подобных статеек заняться в жизни, видимо, больше нечем, вот и пытаются скрасить свои серые будни псевдо-степенью лживого показушного &quot;превосходства&quot; над другими
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх