Мэр Иркутска Руслан Болотов вместе с председателем Думы города Евгением Стекачевым, депутатом Григорием Вакуленко, заместителями мэра и другими представителями администрации осмотрели, как идет строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Союз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии