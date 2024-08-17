Лев Сивохин За убийства мирных жителей эти каратели заслуживают только смерти. При таких обстоятельствах пленных не стоит брать. Конечно вина в нападении укрофашистов лежит и на нашем военном руководстве. которое просмотрело подготовку укрофашистов к нападению на Курскую область.

Наталия По воспоминаниям наших репрессированных в 37-39 г.г. соотечественников, самыми жестокими конвоирами и охранниками были в лагерях именно украинцы. Прав был Л.Н. Гумилев, утверждавший, что на генетический код жителей Украины сильное влияние оказали племена половцев, которые даже на фоне прочих завоевателей отличались изощренной жестокостью.