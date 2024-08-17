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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно

Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно

Кстати, что важно понимать. Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно.

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Комментарии
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Лев Сивохин
За убийства мирных жителей эти каратели заслуживают только смерти. При таких обстоятельствах пленных  не стоит брать. Конечно вина в нападении укрофашистов лежит и на нашем военном руководстве. которое просмотрело подготовку укрофашистов к нападению на Курскую область.
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10 час.
Наталия
По воспоминаниям наших репрессированных в 37-39 г.г. соотечественников, самыми жестокими конвоирами и охранниками были в лагерях именно украинцы. Прав был Л.Н. Гумилев, утверждавший, что на генетический код жителей Украины сильное влияние оказали племена половцев, которые даже на фоне прочих завоевателей отличались изощренной жестокостью.
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Юрий Золотарев
Д.б. так: сунул лапу или голову ЗА границу России - остался БЕЗ лапы или головы!
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