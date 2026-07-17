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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт подсчитала стоимость свадьбы в России в 2026 году

Эксперт подсчитала стоимость свадьбы в России в 2026 году

Даже камерное торжество на 20–30 человек сегодня требует серьезного бюджета, а масштабный праздник может стоить как новая машина или первый взнос по ипотеке Стоимость свадеб в России ежегодно увеличивается на 20–30%, сообщила Валерия Рыненкова из свадебного агентства Vozdukh Weddings в интервью "Газете.

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