Эксперт подсчитала стоимость свадьбы в России в 2026 году

Даже камерное торжество на 20–30 человек сегодня требует серьезного бюджета, а масштабный праздник может стоить как новая машина или первый взнос по ипотеке Стоимость свадеб в России ежегодно увеличивается на 20–30%, сообщила Валерия Рыненкова из свадебного агентства Vozdukh Weddings в интервью "Газете.