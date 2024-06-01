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Царьград

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В Кузбассе в день защиты детей посчитали число несовершеннолетних

В Кузбассе в день защиты детей посчитали число несовершеннолетних

Кемеровстат в день защиты детей 1 июня дал статистику о том, сколько несовершеннолетних в Кузбассе.По их данным, к началу 2024 года численность детей моложе 18 лет составляла 535,3 тысяч человек.

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