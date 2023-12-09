В субботу под плановыми отключениями электричества окажется одна Астрахань

Правда, без света в выходной окажутся дома 27 улиц, переулков и проездов. В субботу, 4 декабря, в плановом отключении электричества находится только Астрахань: дома 27 улиц, переулков и проездов во всех районах города будут оставаться без света в промежутках с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 15:00, с 13:00 до 19:00.