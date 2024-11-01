«Договориться с ней можно было только с помощью ножа или молотка»: в Омске яванская макака держала в страхе весь дом.
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«Договориться с ней можно было только с помощью ножа или молотка»: в Омске яванская макака держала в страхе весь дом.