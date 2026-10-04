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Татар-информ

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«Стрела-Ак Барс» и «Енисей-СТМ» сыграют в полуфинале чемпионата России

«Стрела-Ак Барс» и «Енисей-СТМ» сыграют в полуфинале чемпионата России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Казанская «Стрела-Ак Барс» 4 октября встретится с красноярским «Енисеем-СТМ» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по регби.

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