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Юран уверен, что вернул бы «Спартак» на вершину: «Мне 57 лет, я прошел в футболе все. Но меня боятся пригласить. Вдруг чемпионат выиграем – что делать с этим?»

Главный тренер « Урала » Сергей Юран высказался об амбициях поработать в топ-клубе.  – В нашем прошлом большом интервью вы выразили уверенность, что дойдете до топ-клуба главным тренером.

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