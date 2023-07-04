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"Лезут со всех щелей": Рогозин сообщил об активизации ВСУ в Запорожье

"Лезут со всех щелей": Рогозин сообщил об активизации ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении активизировались боевики Зеленского.Бывший генеральный директор "Роскосмоса", а ныне руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ активизировались на Запорожском участке фронта.

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