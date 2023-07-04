"Лезут со всех щелей": Рогозин сообщил об активизации ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении активизировались боевики Зеленского.Бывший генеральный директор "Роскосмоса", а ныне руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ активизировались на Запорожском участке фронта.