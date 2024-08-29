Русские бойцы на протяжении 11 часов вели бои и одержали победу под Курском.Замначальника военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о том, что русские бойцы вели 11-часовые героические бои на двух участках пол Курском.