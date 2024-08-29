Русские бойцы на протяжении 11 часов вели бои и одержали победу под Курском.Замначальника военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о том, что русские бойцы вели 11-часовые героические бои на двух участках пол Курском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые за тысячу лет русской истории: Озвучен уникальный приказ Путина касательно СВО
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
Свежие комментарии