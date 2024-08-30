Боррель: отправка на Украину инструкторов из Европы не стоит на повестке дня ЕС

Отправка европейских инструкторов на Украину не стоит на повестке дня Европейского союза. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, его слова передает ТАСС.
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