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Боррель: отправка на Украину инструкторов из Европы не стоит на повестке дня ЕС

Боррель: отправка на Украину инструкторов из Европы не стоит на повестке дня ЕС

Отправка европейских инструкторов на Украину не стоит на повестке дня Европейского союза. Об этом сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, его слова передает ТАСС.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А надо было спросить у Борделя: &quot;А у руководителей государств ЕС не стоит ли на повестке дня отправка инструкторов на Украину? Мы знаем что ты шестерка зависимая но все таки?&quot;
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20 час.

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