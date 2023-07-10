ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Женщина со всеми удобствами (сама себя обеспечивает, не перечит, уже несет борщ)

Женщина со всеми удобствами (сама себя обеспечивает, не перечит, уже несет борщ)

Морена Морана Сегодня наблюдала прекрасное. Один возмущенный товарищ делился результатом опроса на тему: «Чего ты хочешь от жизни?», проведенного среди знакомых молодых девушек, насколько я поняла, по большей части студенток и бывших студенток ВУЗа.

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