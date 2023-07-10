Женщина со всеми удобствами (сама себя обеспечивает, не перечит, уже несет борщ)

Морена Морана Сегодня наблюдала прекрасное. Один возмущенный товарищ делился результатом опроса на тему: «Чего ты хочешь от жизни?», проведенного среди знакомых молодых девушек, насколько я поняла, по большей части студенток и бывших студенток ВУЗа.
Морена Морана Сегодня наблюдала прекрасное. Один возмущенный товарищ делился результатом опроса на тему: «Чего ты хочешь от жизни?», проведенного среди знакомых молодых девушек, насколько я поняла, по большей части студенток и бывших студенток ВУЗа.
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