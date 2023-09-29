Цимлянский заявил, что в РФ будет продолжена практика формирования научных и спортивных рот

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский заявил, что в рамках осенней призывной кампании текущего года в Российской Федерации продолжат практику формирования научных и спортивных рот.
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