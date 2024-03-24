Эксперты предупредили и сильнейше магнитной бури 25 марта Ирина ОрлонскаяВ понедельник, 25 марта, на жителей России ожидается новая геомагнитная буря, которая повлечет за собой возможные негативные последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии