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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон о Родри и Андерсоне в «Манчестер Сити»: «Не понимаю, как они будут играть вместе. 116 млн фунтов – слишком много за дублера»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о сочетании Родри и Эллиота Андерсона в центре поля « Манчестер Сити ».

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