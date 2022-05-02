Двуликий Песков или про игнорирование "звезд"

По-настоящему радостными, духоподъемными и ободряющими вестями полнится отечественный эфир: в Россию возвращаются ее "звезды", "звездочки" и даже совсем уж малоприметные "звездулечки"! Сначала "домой" потянулись супер-яхты: яхта господина Мордашова, стоимостью в годовой бюджет города Владивостока, на фоне этого самого города Возвращаются те, кто в конце февраля - начале марта дружными и стройными рядами и колоннами потянулся на "цивилизованный" и "демократический" Запад, к "коллегам" и "партнерам".