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Клычков дал старт досрочному отопительному сезону в Орловской области

Клычков дал старт досрочному отопительному сезону в Орловской области

Накануне вечером Андрей Клычков в соцсети ВКонтакте объявил о старте отопительного сезона в регионе.  Несмотря на то, что среднесуточная температура не достигла необходимого по закону нижнего предела в +8, губернатор Орловской области объявил о старте отопительного сезона.

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