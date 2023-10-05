Клычков дал старт досрочному отопительному сезону в Орловской области

Накануне вечером Андрей Клычков в соцсети ВКонтакте объявил о старте отопительного сезона в регионе. Несмотря на то, что среднесуточная температура не достигла необходимого по закону нижнего предела в +8, губернатор Орловской области объявил о старте отопительного сезона.