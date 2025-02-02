Динамика строительства многокилометрового китайского командного центра возле Пекина на основе спутниковых снимков с начала 2024 по начало 2025 года.
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Динамика строительства многокилометрового китайского командного центра возле Пекина на основе спутниковых снимков с начала 2024 по начало 2025 года.
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