The dormitory and all buildings of the Moscow State Institute of Culture (MGIK) have been evacuated. This was reported by TASS with reference to the press service of the institution.
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