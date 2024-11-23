«Упрощение жизни». Российским военным-контрактникам пообещали новые льготы

В Минобороны РФ контрактникам анонсировали изменения в системе компенсаций за неотгулянные выходные, при этом предложили взыскивать единовременные выплаты в случае уклонения от службы или совершения преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии