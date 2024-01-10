Словакия отказалась осуждать экспорт ракет из КНДР в Россию

Словакия отказалась подписывать заявление с осуждением якобы передачи РФ ракет КНДР. Министр иностранных дел страны Юрай Бланар заявил, что убедительных доказательств поставок северокорейских ракет в Россию нет или же они не были предоставлены, Братислава присоединится к документу, лишь увидев «убедительные факты».
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