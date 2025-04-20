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В Германии сообщили о снижении рейтингов ХДС и СДПГ

В Германии сообщили о снижении рейтингов ХДС и СДПГ

Общий рейтинг коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые формируют новое правительство ФРГ, снизился до 41 процента.

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