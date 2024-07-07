Врачи спасли женщину, выпавшую из окна

Она встречала рассвет на подоконнике Нижегородские медики из областной больницы имени Семашко спасли девушку, которая упала с высоты нескольких этажей через открытое окно, сообщает «Нижегородская правда».
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