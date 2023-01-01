Аделаида (WTA). Андрееску обыграла Мугурусу, Канепи вышла во второй круг

Бьянка Андрееску обыграла Гарбинье Мугурусу в первом круге в Аделаиде. Adelaide International Аделаида, Австралия 1 – 8 января 2023 WTA 500 Призовой фонд – 826 837 долларов Открытые корты, хард Первый круг Бьянка Андрееску (Канада) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 0:6, 7:6(3), 6:1 Кайя Канепи (Эстония) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:1, 6:4.
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