Знай наших! 🏆 🏓Сегодня в городе Михайловка проходил открытый турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняло участие 26 любителей этого вида спорта.
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Знай наших! 🏆 🏓Сегодня в городе Михайловка проходил открытый турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняло участие 26 любителей этого вида спорта.