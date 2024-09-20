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Bloomberg: в США проверяют поста Маска об отсутствии покушений на Байдена

Bloomberg: в США проверяют поста Маска об отсутствии покушений на Байдена

Американская секретная служба проверит удаленную публикацию бизнесмена Илона Маска в социальной сети Х, в которой он удивился, что никто не совершает покушения на действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

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