Bloomberg: в США проверяют поста Маска об отсутствии покушений на Байдена

Американская секретная служба проверит удаленную публикацию бизнесмена Илона Маска в социальной сети Х, в которой он удивился, что никто не совершает покушения на действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
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