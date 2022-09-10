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В ДНР рассказали о подвиге российских бойцов в Балаклее

В ДНР рассказали о подвиге российских бойцов в Балаклее

Советник премьера ДНР Гагин заявил о подвиге бойцов российского СОБР при обороне БалаклеиВоенные российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя город Балаклею в Харьковской области ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон.

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