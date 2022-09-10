В ДНР рассказали о подвиге российских бойцов в Балаклее

Советник премьера ДНР Гагин заявил о подвиге бойцов российского СОБР при обороне БалаклеиВоенные российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя город Балаклею в Харьковской области ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон.