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Несекретные материалы

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  • Villi sherbak
    Видимо ты понятия не имеешь что такое террикон в в Донбассе. Он там не один и под Авдеевкой тоже. Мой шурин, приехавш...Под Авдеевкой иду...
  • Vasily Golov
    Пока не будут уничтожены пути снабжения ВСУ,штурм бесполезен.Нет путей.есть победа и взятие городка.Пока ВСУ разрушае...Под Авдеевкой иду...

Под Авдеевкой идут интенсивные бои, россияне штурмуют террикон и роют туннели к украинским окопам

Под Авдеевкой идут интенсивные бои, россияне штурмуют террикон и роют туннели к украинским окопам

Очистка от ВСУ окраин Донецка является приоритетной задачей, поскольку необходимо прекратить обстрелы столицы ДНР со стороны украинских войск.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
А хидвику смешно, что его братков с землёй ровняют. Типично хохляцкая позиция.
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14 час.
VG
Vasily Golov
Пока не будут уничтожены пути снабжения ВСУ,штурм бесполезен.Нет путей.есть победа и взятие городка.Пока ВСУ разрушает Донецк и Горловку.Именно из Авдеевке и Марьинки.Снаряда и ракеты подвозят. В КХК полно укреплений,их штурмом не взять.Пока не уничтожишь.
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12 час.
Villi sherbak
Видимо ты понятия не имеешь что такое террикон в в Донбассе. Он там не один и под Авдеевкой тоже. Мой шурин, приехавший в гости ко мне увидев террикон спросил меня откуда в Донбассе Горы. Ответ естественно был что это пустая порода из подземных шахтных выработок. Ноэто может быть террикон из золоотвала. Так что это другой хлопче террикон. Я в детстве с друзьями залазил на старый престарый ветковский террикон и запускали воздушных змеев. .
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7 час.

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