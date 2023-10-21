Пока не будут уничтожены пути снабжения ВСУ,штурм бесполезен.Нет путей.есть победа и взятие городка.Пока ВСУ разрушает Донецк и Горловку.Именно из Авдеевке и Марьинки.Снаряда и ракеты подвозят. В КХК полно укреплений,их штурмом не взять.Пока не уничтожишь.

Villi sherbak

Видимо ты понятия не имеешь что такое террикон в в Донбассе. Он там не один и под Авдеевкой тоже. Мой шурин, приехавший в гости ко мне увидев террикон спросил меня откуда в Донбассе Горы. Ответ естественно был что это пустая порода из подземных шахтных выработок. Ноэто может быть террикон из золоотвала. Так что это другой хлопче террикон. Я в детстве с друзьями залазил на старый престарый ветковский террикон и запускали воздушных змеев. .