Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП с автобусом в Петербурге

В результате аварии пострадал 16-летний подросток. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в производство следственных органов ведомства материалов проверки обстоятельств ДТП в Петербурге, в результате которого пострадал 16-летний подросток.
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