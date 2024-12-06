ТАСС: писателю Борису Акунину грозит новое уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента грозит писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили), ранее заочно арестованному за оправдание терроризма и фейки о российской армии.
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