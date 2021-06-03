Япония изъяла с судна Амур документы для выхода в море

ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с российской рыболовной шхуны "Амур", столкнувшейся в конце мая с японским судном у острова Хоккайдо, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Саппоро.