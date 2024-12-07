Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Политика как она есть

Грузовой корабль Finlandia Seaways с зенитными ракетами NASAMS для Польши сел на мель в проливе Кармсунн недалеко от норвежской коммуны Хёугесунн, рассказала представитель Оперативного командования ВС Норвегии Ханна Олафсон.