«Повод задуматься о скорости появился»: Панфилов — о переменах в Racing Bulls

Getty Images / Red Bull Content PoolОбладатель кубка России в классе «Супер-Продакшн» Леонид Панфилов из заводской команды Lada Sport Rosneft прокомментировал ситуацию на Гран При Нидерландов, где в составах команд Red Bull Racing и VCARB состоялась рокировка пилотов из-за травмы француза Исака Хаджара.