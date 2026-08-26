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«Повод задуматься о скорости появился»: Панфилов — о переменах в Racing Bulls

Getty Images / Red Bull Content PoolОбладатель кубка России в классе «Супер-Продакшн» Леонид Панфилов из заводской команды Lada Sport Rosneft прокомментировал ситуацию на Гран При Нидерландов, где в составах команд Red Bull Racing и VCARB состоялась рокировка пилотов из-за травмы француза Исака Хаджара.

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